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ГНС перезагружает контроль операций с оффшорами - Верланов

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ГНС перезагружает контроль операций с оффшорами - Верланов
Председатель ГНС Сергей Верланов: "Налоговая служба располагает всеми ресурсами, чтобы осуществлять качественный контроль операций с низконалоговыми юрисдикциями"

Кабинет министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком в тесном взаимодействии с Верховной Радой активно работает над перекрытием возможностей применения схем уклонения от налогообложения с помощью низконалоговых юрисдикций. В свою очередь, Государственная налоговая служба перезагружает направление налогового контроля за репатриацией из Украины доходов нерезидентов.

Об этом заявил председатель ГНС Сергей Верланов на международной практической конференции "Украина антиоффшорная", которую организовала Торгово-промышленная палата Украины.

По словам главы ГНС, налоговая служба располагает всеми ресурсами, чтобы осуществлять качественный контроль операций с низконалоговыми юрисдикциями: налажен обмен налоговой информацией с иностранными компетентными органами, доступ к ценовым базам данных, а главное - профессиональных сотрудников, которые постоянно повышают свою квалификацию.

"По состоянию на сейчас ратифицированы протоколы со Швейцарией, Великобританией и Кипром, которые являются наиболее популярными среди украинского бизнеса для вывода доходов за границу, учитывая сниженные или нулевые ставки налогообложения пассивных доходов. Теперь такие схемы будут просто невыгодны, а бюджет дополнительно получит сотни миллионов гривен", - сказал Сергей Верланов.

Председатель ГНС добавил, что дальше налоговая ожидает имплементацию правил BEPS, важного инструмента для справедливого налогообложения бизнеса.

"Наша задача - это противодействие вывода доходов в оффшоры", - отметил он.

По словам Сергея Верланов, если за 2017 год налоговая получила 2 тысячи отчетов о контролируемых операциях в пределах трансфертного ценообразования на сумму 1,5 трлн грн, то за 2018 - около 2,5 тысячи на сумму 2,2 трлн грн. Согласно статистике, наибольшие объемы контролируемых операций украинские налогоплательщики делают с контрагентами, зарегистрированными в Швейцарии (33%), на Кипре (7,9%), в ОАЭ (6,3%). При этом 46% от общего объема этих операций составляют операции банков и 31% - товарные операции.

По словам главы налоговой, структура контролируемых операций по предмету свидетельствует, что наибольшим по объему является экспорт товаров (43% - 2,4 трлн грн). В свою очередь, в структуре экспорта товаров наибольшую долю занимают агропромышленная продукция - 17%, минеральное сырье (руда) - 20%, металлы - 20%.

"Поэтому сегодня в фокусе нашего контроля по трансфертным ценам экспортеры именно этой группы товаров. Также достаточно пристальное внимание уделяем операциям с нематериальными активами и операциям по финансированию украинского бизнеса материнскими структурами", - подчеркнул Сергей Верланов.

Напомним, ранее Сергей Верланов заявил, что в 2020 году налоговая планирует сократить количество плановых проверок бизнеса на 20% по сравнению с 2019 годом, но при этом повысить их качество.

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