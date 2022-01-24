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понедельник, 24 января 2022 18:35

Glovo поглотила сервис доставки продуктов Zakaz.ua

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Glovo поглотила сервис доставки продуктов Zakaz.ua
Испанская Glovo приобрела Zakaz.ua. Фото: mind.ua

Испанская компания курьерской доставки Glovo купила украинский сервис доставки продуктов Zakaz.ua, основным совладельцем которого является Chernovetskyi Investment Group.

Переговоры о цене стартовали от 15-20 млн дол. Максимальная оценка Zakaz.ua, которую дают инвесторы, не превышает 50 млн долл., сообщает AIN.UA.

Соглашение оформлено в двух форматах:

Часть инвесторов получили выплаты наличными.
Другая часть – 20% наличными и 80% акциями Glovo.

Поглощение Zakaz.ua усилит позиции Glovo на украинском рынке и поможет сервису развить сегмент Q-commerce (доставка с дарк-сторов), отмечают участники рынка .

Glovo планирует 27 января сделать официальное объявление о поглощении сервиса Zakaz.ua.

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Zakaz.ua работает на рынке Украины с 2010 года, предоставляет услуги заказа и доставки продуктов питания от крупнейших розничных продуктовых сетей Украины: Metro, "Ашан", Novus, "МегаМаркет", "Фуршет", "Таврия В", "Восторг", Varus, City Market, Ultramarket и "Космос". На сегодняшний день присутствует в 15 городах Украины, а также в Молдове (Кишинев, Бельцы) и Узбекистане (Ташкент).

Компания Glovo скупает сервисы в странах Центрально-Восточной Европы, активно инвестирует в развитие. Сейчас испанская Glovo оценивается в 2,3 млрд евро.

Glovo — сервис доставки, основанный в Барселоне в 2015 году, позволяющий покупать и доставлять товары в пределах вашего города. Летом прошлого года Glovo заявила об открытии собственного супермаркета в Киеве на левом берегу. Компания внедряет новые модели развития бизнеса, в частности, dark stores – открывает специальные центры с товарами, которые можно будет заказать в приложении Glovo.

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