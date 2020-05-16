Глава Нацбанка хочет удержаться на посту до 2025 года

Глава Нацбанка Смолий: Мы готовы к выходу из карантина и к восстановлению. Фото: REUTERS

Председатель Национального банка Яков Смолий намерен оставаться на своем посту до 2025 года.

"Для председателя Национального банка закон предусматривает срок каденции 7 лет, и есть исчерпывающий перечень оснований, на основании которых может быть изменен глава НБУ. Председатель Национального банка назначается и освобождается по представлению президента, а утверждается Верховной Радой. У меня срок каденции истекает в 2025 году. Таким образом есть еще время и много задач, которые мы должны осуществить", - сказал Смолий изданию ВВС News Украина.

Он отметил, что НБУ ради поддержки экономики во время карантина сделал немало шагов и много сделает после него.

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"Удалось комплексно подойти к необходимости поддержать экономику в условиях коронакризиса. Поэтому мы готовы к выходу из карантина и к восстановлению", - сказал глава НБУ.

В январе-марте украинская экономика сократилась на 1,2%. За первые 2 месяца 2020-го ВВП сократился на 0,2%. Однако в марте падение ускорилось, как и прогнозировали ранее.