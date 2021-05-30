Глава Европарламента призывает усилить санкции против России

Отношения Москвы и Минска все больше укрепляются. Фото: vierro from Pexels

Глава Европейского парламента Давид Сассоли подчеркивает необходимость усиления санкций против российских чиновников.

Об этом сообщает "Європейская правда".

"Нам необходимо усилить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом, поддерживать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ", - сказал политик.

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Кроме того, Сассоли сказал, что отношения Москвы и Минска укрепляются. Несмотря на это ЕС продолжит поддерживать внимание к делу с посадкой самолета в Минске и давить на белорусские власти. Политик выразил надежду, что это приведет к освобождению Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.

Также отметил, что взаимодействие Евросоюза и России "напряженное" на фоне отравления и заключения российского оппозиционера Алексея Навального, а также конфликта на Востоке Украины.

30 апреля РФ объявила персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых оказался глава Европарламента Давид Сассоли.