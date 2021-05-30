Глава Европарламента призывает усилить санкции против России

Глава Европейского парламента Давид Сассоли подчеркивает необходимость усиления санкций против российских чиновников.
Об этом сообщает "Європейская правда".
"Нам необходимо усилить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом, поддерживать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ", - сказал политик.
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Кроме того, Сассоли сказал, что отношения Москвы и Минска укрепляются. Несмотря на это ЕС продолжит поддерживать внимание к делу с посадкой самолета в Минске и давить на белорусские власти. Политик выразил надежду, что это приведет к освобождению Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.
Также отметил, что взаимодействие Евросоюза и России "напряженное" на фоне отравления и заключения российского оппозиционера Алексея Навального, а также конфликта на Востоке Украины.
30 апреля РФ объявила персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых оказался глава Европарламента Давид Сассоли.
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