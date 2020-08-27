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четверг, 27 августа 2020 10:55

ГК "Нафтогаз Украины" поднял цену на газ для населения — СМИ

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ГК &quot;Нафтогаз Украины&quot; поднял цену на газ для населения — СМИ
В сентябре цена газа в ГК "Нафтогаз Украины" выросла на 45%. Фото:Norma.uz

ГК "Нафтогаз Украины" поднял стоимость газа по годовому контракту до 5,24 грн за куб. м с НДС. В августе цена газа по тарифу "Годовой" составляла 4,73 грн за куб. м.

Об этом пишет delo.ua.

В рамках месячного контракта в сентябре цена газа у ГК "Нафтогаз Украины" выросла на 45% до 4,7 грн за куб. м.

Согласно информации трейдеров, цена индексного контракта с привязкой к нидерландскому хабу TTF на сентябрь месяц вчера составляла 5,4 грн за куб. м.

Рост цены эксперты рынка прогнозировали еще с июля, когда цена газа составляла 2,75 грн за куб. м с НДС., то есть за последние два месяца рост цен превысил 70%.

По мнению президента Ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрея Мизовця, если не будет серьезных валютных скачков, то цены для конечного потребителя в зимний период еще вырастут, но не превысят 6-7 грн за куб. м.

Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский уверен, что цена газа в декабре этого года поднимется до 7 грн за куб. м, о чем он заявил в эфире "112 Украина".

Напомним, "Нафтогаз Украины" имеет монопольный доступ к природному газу, который добывают государственные компании — "Укргаздобыча" (14,9 млрд куб. м) и "Черноморнефтегаз" (0,01 млрд куб. м), — что составляет более 73% всей добычи в стране. Добытый этими компаниями ресурс передается непосредственно в НАК "Нафтогаз Украины".

Участники рынка неоднократно просили закрепить обязательство для государственных добывающих компаний реализовывать полностью или частично природный газ на бирже на свободных рыночных условиях ценообразования с обеспечением доступа к нему всех поставщиков.

5 августа этого года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3958, который имеет целью лишить "Нафтогаз Украины" монопольного положения и запустить полноценную конкуренцию на рынке природного газа.

Українські новини
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Дата
27
августа

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