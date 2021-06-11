ГФС проводит обыски в Нафтогазе

Обыски связаны с уклонением от уплаты НДС. Фото: ГФС

Государственная фискальная служба проводит обыски в НАК "Нафтогаз Украины".

Обыски проходят в рамках досудебного расследования уклонения должностных лиц компании от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн, сообщается в Facebook ГФС.

С октября 2015 года не закончили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у Газпрома.

"Предприятия-производители тепловой энергии фактически потребляют газ, который размещается в газотранспортной системе Украины. Однако АО НАК "Нафтогаз Украины" не оформляет документы по поставкам газа и не подписывает соответствующих актов приема-передачи, мотивируя это тем, что газ фактически не поставляется, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС, в результате чего операции по поставке газа документально не оформляются", - говорится в сообщении.

ГФС собрал достаточно доказательств уклонения от уплаты налогов.

"Полученные доказательства, что должностные лица НАК "Нафтогаз Украины" не подавали в энергетическую таможню ГФС полный пакет документов, на основании которого таможенный орган Украины мог бы провести таможенную очистку природного газа", - добавили в ГФС.

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"Сотрудничаем со следственными органами. Сейчас уточняем детали", - отметил агентству "Интерфакс-Украина" директор по интегрированным коммуникациям НАК Максим Белявский.

Подольский районный суд Киева отменил решение Энергетической таможни ГФС оштрафовать председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на 7 млрд грн. Решение о незаконности штрафа вынесли 23 июля. Суд не нашел правонарушений в действиях Нафтогаза и Коболева и закрыл начатое энерготаможней дело о нарушении таможенных правил, в рамках которой был выписан штраф.