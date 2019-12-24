Герус рассказал, куда Украина вложит три миллиарда, которые получит от России

Герус рассказал, куда Украина потратит 3 миллиарда. Фото: РБК

Три миллиарда долларов, которые "Газпром" выплатит "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей.

"Во-первых, у Нафтогаза есть определенные кредиты, то есть это может быть погашения кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье - Нафтогаз это государственной компания, соответственно это дивиденды для государства - это пополнение государственного бюджета", - в студии Общественного рассказал председатель энергетического комитета Рады, народный депутат Андрей Герус.

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21 декабря на сайте Кабинета министров Украины опубликовали протокол встречи представителей Европейского союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран. Документ предусматривает выплату "Газпромом" до 29 декабря 2,9 миллиарда долларов США пени, присужденной Стокгольмским арбитражем, отзыв сторонами всех исков, поданных друг против друга, в отношении которых по состоянию на сейчас нет решения, снятие арестов с имущества "Газпрома", а также отказ от претензий в будущем по контракту на поставку и транзит газа от 19 января 2009 года. После этого "Газпром" и "Оператор газотранспортной системы Украины" должны заключить договор о транзите газа через Украину.