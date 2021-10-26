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среда, 27 октября 2021 00:07

Германия не привлекла Украину к обсуждению сертификации "Северного потока-2"

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Германия не привлекла Украину к обсуждению сертификации &quot;Северного потока-2&quot;
Витренко: "Россия уже начала шантажировать Европу, ограничивая поставки газа". Фото: Главком

Министерство экономики и энергетики Германии предоставило германскому Регулятору официальное заключение о сертификации "Северного потока-2".

С Украиной в этом вопросе не консультировались. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в Фейсбуке.

По заключению Минэкономики Германии говорится, что "Северный поток-2" не угрожает безопасности поставок газа в Германию и другие страны Европейского Союза. Министерство отмечает список стран, с которыми провело соответствующие консультации. Среди этих стран нет Украины.

Украина – один из основных транзитеров газа в Евросоюз, напомнил глава "Нафтогаза". Он отметил, что у Украины было бы, что сказать Европе в этом вопросе. И здесь точно речь не идет об "отсутствии опасности".

"Мы можем рассказать, как сертификация оператора "Северный поток-2", при текущих условиях, то есть без реального обособления собственности от "Газпрома", без реального доступа третьих сторон к экспортным газопроводам из России в ЕС, несет критическую угрозу безопасности поставки газа в Германию и другие страны ЕС", – отметил Витренко.

"Россия уже начала шантажировать Европу, ограничивая поставки газа. Да, Путин публично посылает месседж: "дайте запустить "Северный поток-2" – дам газ".

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Когда заработает Северный поток 2, Путин сможет прекратить физический транзит через Украину. И затем Германия и другие страны ЕС будут критически зависеть от поставок газа через "Северный поток-2"", – отметил глава "Нафтогаза".

У "Северного потока-2" нет резервных мощностей и нет хранилищ. Все это есть у Украины и ее газотранспортной системы, напомнил Виртенко.

Украина подала заявку на участие в сертификации оператора энергетического проекта "Северный поток-2".

Компания хочет доказать, что трубопровод не может быть сертифицирован.

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