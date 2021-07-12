"Гемблинг-индустрия как фактор развития": SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр

В этом году город Льва снова принимал джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest. Это самое музыкальное событие на территории Украины с тех пор, как эпидемиологическая ситуация улучшилась, а карантин ослабили. Праздник джаза посетили тысячи поклонников качественной музыки, а на трех сценах мероприятия выступили около 30 коллективов.

Фестиваль заинтересовал не только меломанов, но и любителей разнообразных активностей: в программе были мастер-классы, перфомансы, ивенты, публичные выступления.

Внимание посетителей привлекло выступление бизнесмена Сергея Потапова - основателя и CEO онлайн-платформы азартных игр Cosmolot. Это первая гемблинг-платформа, получившая государственную лицензию правительственной комиссии, которая регулирует игорный бизнес в Украине. Получив образование на родине, Сергей Потапов работал в сфере ИТ. Он посетил много уголков земного шара, в том числе Великобританию, где увидел воочию, каким образом работает гемблинг-индустрия. Там, по словам Потапова, азартные игры стали частью национального колорита наравне с дартсом и отдыхом в пабах. Когда в Украине легализовали азартные игры, Сергей решил отправиться на лицензию и приобрел права на бренд Cosmolot (Космолот).

Свое выступление СЕО Cosmolot посвятил актуальным вопросам гемблинга: принципам ответственной игры, взаимодействия гейминг-платформ с государством, опыта других стран, влияния азартной отрасли на экономику.

Спикер подчеркнул, что его персональная миссия - через собственную онлайн-платформу сделать индустрию азартных игр занятием, равноценным компьютерным играм или походу в кино. Главное - подходить к этому с умом и максимальной ответственностью.

Его тезис развил продакт-директор Cosmolot Авинаш Пишента, который имеет опыт работы во многих гейминг-проектах уже на протяжении 15 лет. Он рассказал об особенностях функционирования сферы азартных игр в Великобритании, Дании, Швеции и Португалии. Так, англичане ввели систему распознавания игроков, блокируют несовершеннолетних и людей с признаками зависимости. Также там приняли целую кучу законов, регулирующих гемблинг-индустрию, а профильная ассоциация Industry Group for Responsible Gambling внедряет принципы ответственного отношения к азартным играм. В Дании для борьбы с лудоманией внедрены лимиты на часы посещения геймингових сайтов, а также ограничения на использование собственных средств сверх нормы, которую игрок устанавливает самостоятельно. Соседи датчан - шведы - легализовали игорный бизнес на год раньше Украины. Они ограничили рекламу азартных игр, установив для подобного контента специальное время и ряд запретов.

Сергей Потапов отметил, что современная гемблинговая онлайн-индустрия должна стать фактором роста экономики за счет налоговых поступлений, а также динамично развивая смежные сферы информационных и финансовых технологий, виртуальной реальности, маркетинга, дизайна.

"Развитие игорного бизнеса может стать мощным драйвером экономики, как это произошло в Великобритании. Это - поле для креативных и нестандартных решений в области рекламы, веб-дизайна, реализации маркетинговых стратегий. Потому простота и удобство интерфейса гейминг-платформ, его оформление, общая механика - именно те составляющие, которые заставляют пользователя сделать целевое действие", - считает спикер.

Кроме этого, по мнению бизнесмена, развитие гемблинг-платформ должно ускорить создание новых вакансий для программистов, разработчиков, ИТ-архитекторов, тестировщиков, специалистов по SEO и SMM. А стремительное совершенствование платежных систем может положительно повлиять и на финансовые технологии - это звенья одной цепи. Та же технология установки и фиксации фактов мошенничества Fraud Management - не просто программа, а сложная многоуровневая система алгоритмов.

"Автоматизация технических процессов, повышение производительности труда на производстве - это то, что сегодня является чрезвычайно важным для технокорпораций. Реализовать перечисленные приоритеты помогают возможности искусственного интеллекта, который, не в последнюю очередь, развивается благодаря гейминг-индустрии", - подвел итог Потапов.

Таким образом, игорный бизнес в мире сегодня - не просто сфера развлечений, а значительный драйвер различных отраслей нашей жизни. А вот чем он станет для Украины - зависит от государства и представителей рынка.