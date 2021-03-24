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среда, 24 марта 2021 21:10

Где за границей украинцы зарабатывают больше всего

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Где за границей украинцы зарабатывают больше всего
Спрос на отдаленное обучение повысился сразу после начала карантина. Фото: unsplash

В 2020 году доходы украинцев на иностранных рынках выросли на 33%. Самыми прибыльными странами стали США, Великобритания и Канада.

Онлайн-преподаватели заработали на 86% больше, чем в 2019, ІТ-компании - на 41%, онлайн-продавцы - на 35%. Суммы выплат нашим IT-предпринимателям от клиентов с Иордании выросли на 370%, из Саудовской Аравии - на 113%, из Сингапура - на 93%, говорят аналитики Payoneer.

В десятке стран, которые принесли украинцам наибольшие суммы выплат: США, Великобритания, Канада, Гонконг, Австралия, Нидерланды, Кипр, Израиль, Сингапур, Германия.

Онлайн-образование

Спрос на отдаленное обучение повысился сразу после начала карантина - в марте и апреле уровень выплат преподавателям увеличился на 19%. За второй квартал они заработали на 38% больше, за третий - на 4%, за четвертый - на 2%. Всего за 2020 год доходы украинских онлайн-преподавателей выросли на 86%. Больше всего повысились выплаты из Филиппин - на 409% по сравнению с 2019, из Гонконга - 154%, из Китая - на 145%, из Швейцарии - на 98%, из США - на 72%.

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IT-компании

Доходы украинских IT-компаний от иностранных клиентов увеличились на 41%. Во втором квартале прирост составил 10%, в третьем - 4%, в четвертом - еще 23%. Украинские айтишники начали осваивать новые рынки. Так, суммы выплат по Иордании выросли на 370%, из Венгрии - на 34,4%, из Вьетнама - на 305%, из Саудовской Аравии - на 113%, из Сингапура - на 93%.

Онлайн-продавцы

Украинские онлайн-продавцы, работающие на международных площадках, вовремя подстроились под нужды покупателей и увеличили годовой доход на 35%. Во втором квартале их заработок повысился на 36%, в третьем - на 3%, в четвертом - на 11%. Больше всего выросли суммы выплат из Швейцарии - в 3711%, из Франции - на 959%, ​​из Германии - на 511%, из Канады - на 399%, с Литвы - на 72%.

Фрилансеры

Годовой доход в этой категории увеличился на 20%. Во втором квартале 2020-го заработки наших земляков выросли на 6%, в третьем - на 2%, в четвертом - на 19%. Среди стран, откуда увеличилось количество выплат: Новая Зеландия - плюс 30,4%, Болгария - плюс 203%, Тайвань - плюс 181%, Испания - плюс 144%, Сингапур - плюс 60% .3

Украинцам советуют осторожно относиться к вакансиям, где предлагают бесплатно выполнить большое тестовое задание, сообщить конфиденциальные данные или купить обучения. Такие объявления о работе в основном размещают мошенники.

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