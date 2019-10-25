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пятница, 25 октября 2019 21:10

Где в Украине самые дешевые и самые дорогие квартиры: цены

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На вторичном рынке недвижимости с июля квартиры в среднем подорожали на $500.

Дешевле всего однокомнатная квартира стоит в Кировоградской области - $14 тыс. В Сумской и Запорожской областях за "однушку" надо отдать $15,5 тыс. Дешевле всего двухкомнатное жилье продают в Сумской и Кировоградской областях - $20 тыс., пишет olx.ua.

Трехкомнатные квартиры дешевле всего покупать в Сумской области - $22 тыс. В Запорожской такое жилье продают по $25,6 тыс. Кировоградской - $26 тыс.

Автор: olx.ua
  Дороже всего жилье стоит в Киеве.
Дороже всего жилье стоит в Киеве.

Среди крупных городов по Украине самые низкие цены на "однушки" в Харькове - в среднем $22,5 тыс. В Днепре двухкомнатную квартиру продают по $29,9 тыс., трехкомнатную - $36 тыс.

Дороже всего жилье стоит в Киеве. За однокомнатные квартиры в среднем просят $43 тыс., двухкомнатные - $64 тыс., трехкомнатные - $87 тыс.

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Во Львове за "однушку" надо отдать $34,5 тыс, двухкомнатное жилье - $48 тыс., трехкомнатное - $60 тыс. В Одессе однокомнатная, двухкомнатная и трехкомнатная квартиры стоят $29 тыс, $40,9 тыс. и $52 тыс. соответственно. В городе самый большой по Украине выбор однокомнатного и двухкомнатного жилья. По количеству трехкомнатных квартир лидирует Киевская область.

Меньше всего квартир продают в Тернопольской, Закарпатской и Волынской областях.

В сентябре в Киеве преимущественно покупали квартиры в новых домах. Чаще всего 1-2-комнатные. Дешевле всего стоило 1-комнатное жилье 22 м² в Днепровском районе - $20,5 тыс.

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