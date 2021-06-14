Где могут заработать студенты

Одну из крупнейших зарплат предлагают менеджерам Instagram аккаунтов. Фото: pixabay.com

С началом лета работодатели активно публикуют вакансии для молодежи. Среди самых популярных профессий: менеджеры, продавцы, курьеры и кассиры.

В среднем студенты без опыта работы могут заработать 13,5 тыс. грн. Это на 40% больше, чем летом 2020 года, пишет OLX Робота.

Например, менеджеру готовы платить 12,5 тыс. грн, оператору call-центра - 25 тыс. грн. Зарплату 8,6 тыс. грн обещают продавцу, 13,5 тыс. грн - промоутеру.

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15 тыс. грн может заработать администратор, 9,5 тыс. грн - помощник/пособник. Курьер может иметь 12,6 тыс. грн, кассир - 7,6 тыс. грн. Одна из крупнейших выплат у менеджеров Instagram аккаунта - 20 тыс. грн.

"Не стоит доверять слишком привлекательным предложениям, все договоренности надо фиксировать в письменном виде и не соглашаться на "зарплаты в конвертах". Трудовое законодательство защищает работников от таких ситуаций, как внезапное увольнение без выплаты зарплаты, поэтому требуйте официального трудоустройства", - объясняет руководитель направления OLX Робота Мария Абдуллина.

В 2024 году украинцы ежемесячно в среднем будут получать 19,1 тыс. грн. Это прогноз Кабмина. О нем говорится в постановлении №586 от 31 мая. В следующем году правительство ожидает, что средняя заработная плата вырастет на 4,4% - до 15,3 тыс. грн. В 2023-м составит 17,2 тыс. грн, то есть вырастет на 6,1%.