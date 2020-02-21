Где больше всего людей работают неофициально

Практически каждый пятый украинец работает неофициально. Фото: gazetaingush.ru

В конце 2019-го уровень теневой занятости упал до 21%. Таким образом, количество работодателей и работников, которые заинтересованы в официальных трудовых отношениях, растет.

С начала 2020-го трудовые договоры заключили с почти 200 тыс. сотрудников, сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Правда практически каждый пятый украинец работает неофициально.

Больше всего неофициально занятых в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, строительстве, транспорте и курьерской деятельности.

В прошлом году с января по сентябрь по сравнению с аналогичным периодом 2018-го количество занятых украинцев в возрасте 15-70 лет выросло на 219 тыс. человек, или до 58,3%. Работали 16,6 млн граждан. Без работы остались 1,5 млн человек. Это на 88 тыс. граждан меньше, чем было в январе-сентябре 2018-го.