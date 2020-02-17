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понедельник, 17 февраля 2020 14:04

Почему безработных стало меньше

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Почему безработных стало меньше
В течение прошлого года в Украине уменьшилось количество безработных. Фото: goloskarpat.info

В прошлом году с января по сентябрь по сравнению с аналогичным периодом 2018-го количество занятых украинцев в возрасте 15-70 лет выросло на 219 тыс. человек, или до 58,3%. Работали 16,6 млн граждан, сообщили Gazeta.ua в Государственном центре занятости.

Без работы остались 1,5 млн человек. Это на 88 тыс. граждан меньше, чем было в январе-сентябре 2018-го.

Этому способствовали несколько факторов, пояснили в Госцентре занятости. Выросло количество работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости. На 4% стало больше вакансий в базе данных службы - 1,2 млн предложений работы.

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В течение прошлого года в центрах занятости услуги получили 2,1 млн граждан. Без предоставления статуса безработного работу удалось найти 826 тыс. украинцев.

Почти 140 тыс. безработных прошли профессиональное обучение. Из них 96% людей нашли работу.

В общем профориентационными услугами пользуются почти 1 млн зарегистрированных безработных. Также более 1 млн старшеклассников и студентов различных учебных заведений.

С 1 марта вырастет пособие по безработице. По меньшей мере 1800 грн будут получать лица, которым пособие назначается с учетом заработной платы и страхового стажа. Если эти показатели не учитывают, безработные минимально будут получать 650 грн, сообщили в Министерстве экономики.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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