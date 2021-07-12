Где активно продают украинскую землю: перечень областей

На 12 июля в Украине заключили 532 земельные сделки.

Автор: Елена Луценко За 11 дней 3286 нотариусов подали заявления для получения доступа к земкадастра

Больше всего земли продали в Харьковской области - 107,1 га. На втором месте - Полтавщина - 93,8 га, на третьем - Днепропетровская область - 61,1 га. Меньше всего в Киеве - 0,7 га.

62 договора заключили в Киевской области. 11 из них в столице. В Полтавской области - 53, в Винницкой - 52 договора. В Николаевской заключили три соглашения.

Нотариусы работают с Государственным земельным кадастром.

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"За 11 дней от начала рынка земли 3286 нотариусов подали заявления для получения доступа к земельному кадастру. Из них согласовали 3101, в очереди на рассмотрение - 123. По 433 заявлениям отказали", - сообщили в Минагрополитики.

1 июля министр аграрной политики Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли. К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только граждане Украины с ограничением в 100 га. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться на референдуме.