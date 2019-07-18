ГБР провело обыски на бронетанковых заводах: подозревают масштабные хищения

Государственное бюро расследований провело обыски на бронетанковых заводах.

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба во время заседания Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.

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Обыски связаны с возможной незаконных закупок моторов на танки.

"Есть информация о хищении и злоупотребления при отчуждении и закупки государственных облигаций. По предварительным данным, сумма ущерба составляет десятки миллионов долларов. Также к этой схеме причастны нардепы", - добавил Труба.

15 июля директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил активистам партии "Европейская солидарность" об отсутствии претензий к качеству бронежилетов, которые поступали в украинской армии с 2014-го по март 2019 года.

Об этом волонтер, кандидат в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Юрий Бирюков заявил после встречи активистов ЕС с директором ГБР.