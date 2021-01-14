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четверг, 14 января 2021 13:28

Газпром заплатил Нафтогазу более $2 млрд за транзит

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Газпром заплатил Нафтогазу более $2 млрд за транзит
"Газпром" полностью оплатил сумму. Фото: unsplash

2020 года Нафтогаз предоставил российскому Газпрому услуги организации транзита газа по территории Украины на $2,11 млрд.

Газпром полностью оплатил эту сумму, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Согласно договору от 31 декабря 2019 года между Нафтогазом и Газпромом, стоимость бронирования 65 миллиардов кубических метров годовых мощностей - 2,1 миллиарда долларов. Кроме того, в 4-м квартале 2020-го Нафтогаз дополнительно предоставил Газпрому услуги по использованию украинской ГТС, за которые получает более 30 миллионов долларов", - говорится в пресс-релизе Нафтогаза.

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По данным компании, общий объем транспортировки российского газа 2020 года составил 55,8 млрд куб. м. Это на 37,7% меньше, чем за 2019 год.

С 1 января 2021 года будут действовать новые тарифы на услуги распределения природного газа.

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