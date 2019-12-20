Газпром выплатит Украине газовый долг - СМИ

Газпром должен выплатить $ 3 млрд. Фото: РБК-Украина

Россия хочет выплатить Украине около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Таким образом пытается положить конец судебным разбирательствам, сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Минэнерго России и Газпром не стали давать комментарии по этому поводу. Министерство энергетики Украины и Нафтогаз тоже не ответили на запрос журналистов.

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Выплата Газпромом $ 3 млрд Нафтогазу является одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной, сообщили российские СМИ со ссылкой на источник в российской делегации.

Украина, Россия и ЕС достигли предварительного соглашения по всем ключевым вопросам относительно нового транзитного контракта. "Мы достигли согласия по всем ключевым вопросам. Это очень хорошие новости для Украины, Европы, России, для газового рынка", - сказал на брифинге заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.