Газпром в полном объеме рассчитался за транзит газа - оператор ГТС

Газпром заплатил за транзит газа. Фото: РБК

Оператор ГТС Украины получил от "Газпрома" оплату за транзит газа в полном объеме.

"Поскольку поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы объяснить, что, несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн куб. м в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн куб. м в сутки. Деньги уже на счетах "Оператора ГТС Украины", поскольку услуги предоставляются по принципу предоплаты", - сообщил в Facebook генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Начиная с 7.00 1 января, предприятие выполняет все заявки "Газпрома" в полном объеме, а именно транспортирует газ из РФ в страны ЕС и Молдовы в режиме 35-45 млн кубометров в сутки.

При этом полностью оплачиваются суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд куб. м.

"Это подтверждает очевидные преимущества принципа "качай или плати", который ранее был введен в украинское энергетическое законодательство в соответствии с европейскими нормами", - отмечали в пресс-службе.

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С 1 января оператор газотранспортной системы (ГТС) вышел из группы Нафтогаз и принадлежит магистральным газопроводам Украины, которые в свою очередь принадлежат Министерству финансов.