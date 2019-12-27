Газпром передал Нафтогазу деньги

Газпром передал $ 2,9 млрд. Фото: "Цензор"

Газпром заплатил Нафтогазу $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем в споре о контракте на транзит.

Об этом журналистам заявил представитель Газпрома, передает "Интерфакс-Украина".

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"С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, Газпром осуществил выплату $ 2,9 млрд в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма, в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря", - сказал он.

Три миллиарда долларов, которые Газпром выплатить Нафтогаза по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей.