Газпром передал Нафтогазу деньги

Газпром заплатил Нафтогазу $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем в споре о контракте на транзит.
Об этом журналистам заявил представитель Газпрома, передает "Интерфакс-Украина".
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"С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, Газпром осуществил выплату $ 2,9 млрд в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма, в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря", - сказал он.
Три миллиарда долларов, которые Газпром выплатить Нафтогаза по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей.
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