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понедельник, 20 мая 2019 17:43

Газовых переговоров не будет: Нафтогаз объяснил причину

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Газовых переговоров не будет: Нафтогаз объяснил причину
Газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС снова отложили. Фото: Today.ua

Россия снова отказалась от трехсторонних газовых переговоров с Украиной и ЕС относительно нового контракта о транзите газа в ЕС.

"Российская сторона отказалась вести переговоры в мае, то есть уже после избрания нового президента Украины. На июнь переговоры тоже не согласованы. Очевидно, что они сознательно затягивают этот процесс", - написал в Facebook исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Ранее газовые переговоры ожидали после инаугурации президента Владимира Зеленского - в мае-июне 2019-го.

"Возможно Россия ждет решения о разрешении на строительство обходного газопровода "Северный поток-2" в Дании. От него зависит, запустит ли Газпром этот газопровод вовремя - с 1 января 2020 года. Это позволит РФ отказаться от услуг украинской ГТС", - объясняет Витренко.

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По его словам, Россия может ограничить поставки газа в ЕС после 1 января 2020 года. В результате ресурс может подорожать.

"Таким образом РФ планирует давить на Европу, чтобы те выдали все необходимые разрешения для строительствам "Северного потока-2", - считает Витренко.

Первый раунд трехсторонних переговоров прошел в Берлине 17 июля 2018-го. Украинскую делегацию представлял министр иностранных дел Павел Климкин. Русскую - министр энергетики Александр Новак. Вторая встреча России, Украины и ЕС состоялась 21 января 2019-го в Брюсселе.

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