Газовые плиты будут устанавливать по-новому: что изменится

В Украине с 1 июня позволят устанавливать газоиспользующее оборудование в многоэтажках до 10-го этажа включительно.

Ранее это запрещали делать после третьего этажа, пишет в Facebook президент Конфедерации строителей Лев Парцхаладзе.

Автор: facebook.com/lev.partskhaladz1 С 1 июня вступит в силу изменение в Государственных строительных нормах о газоснабжении.

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"С 1 июня вступит в силу изменение в Государственных строительных нормах о газоснабжении. Она допускает установку бытовых плит для зданий до 10 этажей включительно. А для квартир, расположенных на 10-м этаже, имеющих несколько уровней, газификация разрешена только на первом уровне", - пояснил он.

Прогнозируют рост стоимости коммунальных услуг на 10% в апреле 2021-го. В то же время стоимость природного газа, горячей воды, отопления и электроэнергии для населения в апреле 2020-го не повысится, говорится в новом консенсус-прогнозе на 2020-2021 годы, опубликованном Минэкономики.