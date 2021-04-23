Газ подорожает вдвое - прогноз НБУ

Тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться. Фото: Елена Луценко

Летом тарифы на жилищно-коммунальные услуги возрастут. В частности, природный газ будет стоить вдвое дороже, чем в прошлом году, прогнозируют в Нацбанке.

Тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда, говорится в инфляционном отчете НБУ.

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Цена импортного газа упала до минимума в июне 2020-го - $88 за тыс. куб. В начале 2021 года стоимость голубого топлива достигла максимума - $250. В марте цена снизилась до $210.

Рада не поддержала проекты постановлений о введении моратория сроком на один год на повышение тарифов на энергоносители и снижение цен на электроэнергию и тарифов на распределение газа.