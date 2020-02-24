Газ подешевел: цена в феврале

Цена снизилась из-за уменьшения стоимости энергоресурсов на ключевых европейских энергетических биржах. Фото: Укрінформ

В феврале газ для населения подешевел на 15% по сравнению с ценой в январе.

Без налогов, наценки газзбутов и расходов на транспортировку цена газа составляет 3,95 тыс. грн за тыс. куб. м. Это на 37% дешевле, чем было в феврале 2019-го, сообщила пресс-служба Нафтогаза.

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Цена снизилась из-за уменьшения стоимости энергоресурсов на ключевых европейских энергетических биржах.

Потребители, которые приобрели газ на условиях предложения от Нафтогаза "Газовый запас", могут оплачивать голубое топливо по сниженной цене. Неиспользованные средства перечислят на их счета.

Плату за доставку газа перевели в отдельную платежку, чтобы снизить нагрузку на потребителя. Платеж за доставку газа разделили на равные части на 12 месяцев. Ранее основную сумму украинцы платили зимой, когда счета росли из-за увеличения потребления газа.