Газ подешевеет

В июле подешевеет газ для промышленности. Фото: Економічна правда

В июле газ для промышленных потребителей в среднем подешевеет на 13%.

Нафтогаз снижает стоимость газа для промышленных потребителей, об этом компания сообщила в Twitter.

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Кроме того, в июле на 500 грн подешевеет газ для населения. Без НДС и услуг транспортировки будет стоить 5803 грн за 1 тыс. куб. м.

К этому цену снизили в мае - с 8550 до 8247 грн за 1 тыс. куб. м с НДС. Тогда же правительство разработало новый механизм определения стоимости газа. Если рыночная цена для промышленности будет ниже установленной правительством для населения, то и последняя снизится.

К концу 2019-го газ подорожает на 15%. В 2020-м - на 20%. В 2021-2022-х вырастет на 14% и 10% соответственно, говорится в апрельском прогнозе Минэкономразвития. На 20% до конца года ожидают подорожания горячей воды и отопления. Следующие 3 года тарифы будут расти от 10 до 15% ежегодно. На 15% в этом году должна подорожать электроэнергия. В 2020-2021-х добавит 18,9% и 20% соответственно. 2022-го - 7%.