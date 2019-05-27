Газ подешевеет

С 1 июля газ для населения будет стоить 5803 грн за 1 тыс. куб. м. Фото: 2000.ua

В июне Нафтогаз снижает цену газа для промышленных потребителей на 8%. Ресурс подешевеет и для населения.

"Газ на международном рынке снова дешевеет. Поэтому Нафтогаз снижает цену для промышленности почти на 8%. По решению правительства, цена Нафтогаза для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, действующей в следующем месяце. Поэтому в июле Нафтогаз будет продавать населению газ почти на 8% дешевле", - написал в Facebook глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

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С 1 июля газ для населения будет стоить 5803 грн за 1 тыс. куб. м. Цена - без НДС и транспортировки.

В мае газ для населения подешевел с 8,55 до 8,24 грн за куб. м, об этом договорились правительство и Нафтогаз. Разработали новый механизм определения регулируемой цены для бытовых потребителей. Если рыночная стоимость газа для промышленности будет ниже установленной правительством для населения, то и последняя снизится. Если энергоноситель для промышленности подорожает, украинцы не будут платить больше. На май розничная цена газа для населения составит 8247 грн за 1 тыс. куб. м, по новой формуле.