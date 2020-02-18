Газ подешевеет – министр энергетики сделал неожиданное заявление

Министр энергетики рассказал, сколько будет стоить газ в феврале. Фото: pixabay.com

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в этом квартале в платежках на отопление суммы будут меньше - цена на газ для потребителей снизится еще дополнительно в феврале.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Это стало возможным благодаря подписанию договора о транспортировке газа и стабилизации ситуации на украинском и европейском рынках.

"В феврале, в марте, летом - будет рекордно меньше цена на газ, ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа", - отметил Оржель.

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Также министр добавил, что деньги, которые государство получило в рамках Стокгольмского арбитража, правительство хочет потратить на то, чтобы в Украине были лучшие дороги, чтобы больницы были рядом и оказывали качественные услуги.

"Также уменьшение цены на газ дало нам возможность пересмотреть тарифы на распределение, которые очень долго не пересматривались, - добавил министр. - Это сделано для того, чтобы обновить инфраструктуру, ведь от этого тоже зависит, смогут ли украинцы качественно получать газ непосредственно у себя в домах ".

В январе люди получили по два счета за газ. По первому нужно было платить за потребленные кубометры. Второй — за транспортировку голубого топлива. По словам Валерия Тарасюка, потребители продолжат получать две платежки за газ, однако для удобства те будут на одном листе бумаги.