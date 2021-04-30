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пятница, 30 апреля 2021 13:28

Газ не подорожает еще 20 дней - решение правительства

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Газ не подорожает еще 20 дней - решение правительства
Правительство продлило действие спецобязательств. Фото: Елена Луценко

20 дней цена на газ для населения не изменится. Правительство продлило на этот период режиме специальных обязательств. Поставщики газа должны продавать его по определенной правительством цене.

"Как раз в последний день моей работы в украинском правительстве было принято взвешенное решение продлить режим специальных обязательств, режим государственного регулирования. Это нужно, чтобы Верховная Рада успела принять необходимый закон, который урегулирует последние вопросы внедрения рынка газа", - сообщил на брифинге руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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1 мая газопоставщики должны были перейти на формирование годового тарифа. "Нафтогаз Украины" установил его на уровне 7,96 грн за кубометр. Это на 1,1 грн больше, чем в январе-апреле этого года.

Главной задачей Нафтогаза Витренко назвал возвращение прибыльности компании.

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Дата
30
апреля

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