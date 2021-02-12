Газ должен был подорожать на 30%: как изменились цены на коммунальные услуги в январе

Рост стоимости электрической энергии составил 36,6%. Фото: pexels.com

В январе 2021 года тарифы на коммуналку для украинцев в ​​среднем выросли на 6%. Больше всего выросла цена электроэнергии.

Рост стоимости электрической энергии составил 36,6%. Услуги канализации подорожали на 17,3%, водоснабжения - на 10,9%, пишет Obozrevatel.

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Газ в январе должен был подорожать примерно на 30%, однако, под давлением Офиса президента поставщики задним числом ограничили цену до 6,99 грн/куб.м.

По подсчетам главы комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета при КГГА Олега Попенко, из-за роста цен, киевляне заплатят за коммунальные услуги на 1 тыс. грн больше.

В Украине тариф на электроэнергию могут снова повысить 1 апреля 2021 года. Цену хотят установить на уровне 3,42 грн за кВт⋅год для тех, кто потребляет более 300 кВт⋅год.