Газ для населения подорожал: цена

С начала года газ для населения подешевел на 54%. Фото: pixabay.com

В июле оптовая цена, по которой населению продают газ, выросла на 7% по сравнению с предыдущим месяцем. Составляет 2,298 тыс. грн за тысячу кубометров без налогов.

Цена выросла из-за подорожания в конце июня - начале июля ресурса на европейских хабах, сообщила пресс-служба Нафтогаза.

Темпы роста стоимости газа для украинцев удалось сдержать благодаря запасам голубого топлива в хранилищах. На июль в ПХГ Украины накоплено более 21 млрд куб. м газа, или на 42% больше показателей прошлого года.

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В целом с начала года газ для населения подешевел на 54%.

"Мировые цены на газ традиционно падают в период низкого спроса и растут в преддверии отопительного сезона. Пока цена все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами. Можем предположить, что во втором полугодии стоимость газа будет ниже, чем в 2019 году. По предварительным расчетам, на 20-30%", - объясняет глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.

В июне газ для населения стоил 2,14 грн за куб. Цена не учитывает налогов и расходов на транспортировку.