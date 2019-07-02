"Гарантированный покупатель" уверен в отмене постановления Окружного админсуда Киева по тарифам "Укрэнерго"

 
Ексклюзивы
1/5
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2052
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1629
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1620
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3439
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2304
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 729
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1656
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 24948
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3843
Фото
Все фото
3
4
7
3
3
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Видео
Все видео
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 432
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1656
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1620
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2178
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11160
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
1 Просмотров: 639
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
вторник, 02 июля 2019 17:43

"Гарантированный покупатель" уверен в отмене постановления Окружного админсуда Киева по тарифам "Укрэнерго"

  Комментировать
&quot;Гарантированный покупатель&quot; уверен в отмене постановления Окружного админсуда Киева по тарифам &quot;Укрэнерго&quot;
Специалисты ГП "Гарантированный покупатель" пришли к выводу, что постановление Окружного административного суда Киева принято с нарушениями норм материального и процессуального права. Фото: censor.net.ua

Постановление Окружного административного суда Киева, которым приостановлено действие постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) об установлении тарифов для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на 2-е полугодие, значительно усложняет работу госпредприятия (ГП) "Гарантированный покупатель". Соответствующее постановление принято на обеспечение административного иска АО "Никопольский завод ферросплавов" (№640/11330/19).

Об этом говорится в заявлении госкомпании.

"Специалисты ГП "Гарантированный покупатель", проанализировав соответствующее решение суда и обстоятельства его принятия, пришли к выводу, что оно принято с нарушениями норм материального и процессуального права", - заявили в госкомпании.

ГП "Гарантированный покупатель" выражает уверенность, что НКРЭКУ обжалует постановление Окружного админсуда Киева в апелляционных инстанциях и постановление суда первой инстанции будет отменено.

"ГП "Гарантированный покупатель" надеется - Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование рынков энергетики и коммунальных услуг будет и в дальнейшем осуществлять решительные действия по защите нового конкурентного рынка электроэнергии", - говорится в заявлении, которое размещено на веб-сайте компании.

Напомним, 1 июля в рамках второго этапа энергореформы начал работу оптовый рынок электроэнергии, который включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Для обеспечения бесперебойной работы всех сегментов нового рынка Кабинет Министров Украины создал на базе госпредприятия "Энергорынок" 2 государственные предприятия для работы в новой модели оптового рынка электроэнергии - ГП "Оператор рынка" и ГП "Гарантированный покупатель".

Українські новини
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Гарантированный покупатель" уверен в отмене постановления Окружного админсуда Киева по тарифам "Укрэнерго"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июля

Расстреляли отца Бандеры

Утвердили закон о гражданстве Украинского государства

Поэта осудили за стихотворение об Украине

В трамвайной аварии погибли 34 человека

Убийство всей семьи: родственники отказались от публичного судебного процесса

Самое читаемое
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
34
 Просмотров: 162903
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
30
 Просмотров: 113035
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
5
 2 Просмотров: 91610
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании &quot;монашки&quot; в купальнике
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании "монашки" в купальнике
4
 Просмотров: 40537
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
 Просмотров: 25371
Экономика
Украинцам объяснили, как самостоятельно рассчитывать стоимость коммуналки
Украинцам объяснили, как самостоятельно рассчитывать стоимость коммуналки Просмотров: 270
IKEA набирает украинский персонал
IKEA набирает украинский персонал Просмотров: 405
Нафтогазу посоветовали вернуть полученные премии
Нафтогазу посоветовали вернуть полученные премии 1 Просмотров: 585
После запуска рынка энергосистема работает в штатном режиме - Донбассэнерго
После запуска рынка энергосистема работает в штатном режиме - Донбассэнерго Просмотров: 45
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам+" - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам+" - Гройсман Просмотров: 144
Больше всего комментируют
10
У Зеленского заговорили о региональном языке для Донбасса
9
Украина нуждается в союзе Зеленского и Тимошенко - политолог
7
Перед возвращением в ПАСЕ Россия должна была освободить моряков
6
Рассказали, сколько рабочих мест займут роботы до 2030-го
5
Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы
Голосов: 20894
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua