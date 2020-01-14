Фонд госимущества выставил на продажу девять заводов

Фонд госимущества планирует продать девять предприятий, принадлежащих " Укроборонпрому"Фото:REUTERS

Фонд госимущества планирует продать девять объектов малой приватизации, органом управления по отношению к которым является госконцерн Укроборонпром.

Так ФГИУ планирует продать 100% акций ПАО Херсонский завод Судмаш, уставный капитал которого составляет 67,24 млн грн.

Кроме того, ФГИУ намерен продать единые имущественные комплексы еще восьми предприятий Укроборонпрома. Об этом сообщают Ведомости приватизации:

— ВИАЗ винницкий авиационный завод;

— Запорожский автомобильный ремонтный завод;

— Ивано-Франковский котельно-сварочный завод;

— 171 Черниговский ремонтный завод;

— Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения;

— Харьковский завод транспортного оборудования;

— Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления;

— ГП Укроборонресурси.

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Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвующих в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины