FlixBus запустил новые международные рейсы из Украины

Автобусы будут ездить в Чехию и Литву. Фото: pixabay.com

Оператор автобусных перевозок FlixBus запустил 2 новых международных рейса: Киев - Краков - Прага и Киев - Вильнюс.

В направлении Чехии автобусы выезжают из Киева 4 раза в неделю в 17:00. В 7:30 FlixBus прибывает в Краков, и в 16:30 - в Прагу. Назад автобус отправляется 5 раз в неделю в 20:00 из Праги, а прибывает в Киев в 19:30 следующего дня, сообщает пресс-служба компании.

Автобус едет по маршруту Киев - Житомир - Ровно - Львов - Краков - Катовице - Оломоуц - Брно - Прага.

Автобусным партнером FlixBus на этой линии стал украинский перевозчик TransTempo.

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В Литву автобус отправляется ежедневно из Киева в 19:20 и прибывает на автовокзал Вильнюса в 9:05. Из Вильнюса FlixBus отправляется в 21:30, а прибывает в Киев в 11:50 следующего дня.

Этот автобус едет по маршруту Киев - Чернигов - Вильнюс. Перевозчиком стала литовская компания Ollex.

8 июля автобусный перевозчик FlixBus запустит 3 маршрута Киев - Одесса - Затока, Киев - Житомир - Ровно - Львов, Киев - Житомир - Новоград-Волынский - Ровно - Львов - Ужгород. Билеты можно забронировать на сайте FlixBus, в мобильном приложении и офлайн-кассах продажи билетов.