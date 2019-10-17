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четверг, 17 октября 2019 21:10

Финансист посчитал, какой прожиточный минимум нужен украинцам

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Финансист посчитал, какой прожиточный минимум нужен украинцам
Человеку в месяц нужно как минимум 3700 грн. Без затрат на лечение, отдых, саморазвитие. Фото: Depositphotos

В Украине прожиточный минимум должен составлять не менее 5000 грн, рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

"Есть три вида прожиточных минимумов: тот, который применяют в бюджете для расчета социальных выплат. Второй, определяет Госстат. И третий - который устанавливается через микроэкономический анализ. В проекте бюджета-2020 правительство целью поставило достичь прожиточного минимума на уровне 4200 гривен. Даже такой показатель не соответствует потребностям населения", - объясняет финансист.

Добавляет, что сейчас прожиточный минимум устанавливают в соответствии с бюджетными возможностями, а не реальными потребностями населения.

От прожиточного минимума правительство предлагает отвязать 150 видов соцвыплат. Зависимыми оставить пенсии и помощь малообеспеченным семьям.

"Пенсионная реформа, начатая в 2017 году, нацелена на замену понятия возраста выхода на пенсию на понятие страхового стажа. До 2028-го минимальный страховой стаж составит 35 лет. Если вспомним безработицы 1990 и начала 2000 годов, кризисы 2008, 2014-2015-х, то понимаем, что накопить 35 лет стажа удастся далеко не всем. Без него в 65 лет человек будет получать не пенсию, а минимальную социальную выплату. Без привязки к прожиточному минимуму она увеличиваться не будет. Сегодня составляет менее 2000 гривен", - объясняет Кущ.

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По его словам, государству необходимо создать эффективные механизмы конкуренции, способствовать развитию предпринимательства. Также наладить механизмы социальной ответственности.

"Человеку в странах Восточной и Центральной Европы в день необходимо около $5, свидетельствуют данные ООН. Это $150, или 3700 гривен дохода в месяц, чтобы обеспечить физиологические потребности. Без затрат на лечение, отдых, саморазвитие. Иначе гражданин должен получать не менее 4500-5000 гривен", - заключает финансовый эксперт.

В Украине прожиточный минимум с 1 июля вырос до 1936 грн. В декабре поднимется до 2027 грн. Минимальная зарплата составляет 4174 грн. В следующем году планируют увеличить до 4723 грн. Пенсионеры получают минимальную пенсию на уровне 1564 грн.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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Дата
17
октября

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