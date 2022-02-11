Финансист объяснил, на какой земле можно заработать

Финансист Роман Бабицкий: "Сейчас стоимость гектара составляет 2 тысячи долларов. Оформление – еще 10 процентов". Фото предоставил Роман Бабицкий

Земельный бум в Украине начнется в 2023 году. Пока что инвестиции в землю на паузе, рассказал журналу "Країна" финансист Роман Бабицкий.

"Настоящее движение будет, когда юридическим лицам разрешат ее покупать. Все иностранные компании хотят инвестировать в Украину, просто есть вопросы безопасности", – объясняет он.

Если заходить на рынок земли, то надолго, считает финансист.

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"Если есть 10-20 тысяч сбережений, то нет смысла. Нужно иметь 300-400 тысяч долларов. Сейчас стоимость гектара составляет 2 тысячи долларов. Оформление – еще 10 процентов. В первую очередь, ищут землю большими кусками. На такую ​​цена будет расти. Ценят земельные паи, расположенные рядом. Если это 100 гектаров, разбросанных вокруг пяти сел, то покупателя будет трудно найти", - добавил эксперт.

Полное интервью с Романом Бабицким читайте в журнале "Країна".

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По итогам первых семи месяцев функционирования рынка земли во Львовской области было продано 493 земельных пая площадью 635 га. Средняя стоимость гектара составляет почти 97,2 тыс. грн, что превышает среднюю цену по Украине более чем вдвое - 45,2 тыс. грн, и уступает только Киевской области - 152,2 тыс. грн. Таким образом Львовская область еще раз подтверждает статус одной из самых дорогих областей Украины по стоимости земельных паев. В то же время, по площади отчужденных сельскохозяйственных земель область занимает последние места. Больше всего транзакций с землей провели в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях.