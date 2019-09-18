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среда, 18 сентября 2019 14:10

"Филип Моррис" планирует построить "будущее без сигарет" - ВВС

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&quot;Филип Моррис&quot; планирует построить &quot;будущее без сигарет&quot; - ВВС
"Филип Моррис" не планирует расширение доли рынка традиционных табачных изделий или экспансии на новые рынки. Фото: korrespondent.net

Продажи сигарет падают во всем мире и "Филип Моррис" планирует усилить эту тенденцию, продавая бездымную альтернативную табачную продукцию тем курильщикам, которые не могут бросить курить.

Об этом заявил исполнительный директор "Филип Моррис Интернешнл" Андре Каланцопулос в интервью программе Hard Talk на ВВС.

Хотя компания все еще продает около 750 млрд сигарет в год, являясь лидером мирового табачного рынка, "Филип Моррис" не планирует расширения доли рынка традиционных табачных изделий или экспансии на новые рынки.

"Мы не можем просто прекратить продавать сигареты, т.к. эту нишу займут другие компании, а также нелегальные производители сигарет. Но наша задача – убедить потребителей изменить свои привычки. Если у человека есть возможность бросить курить – это лучший выход. Но если по какой-то причине человек не может этого сделать – мы готовы предоставить ему более безопасную альтернативу", – заявил Андре Каланцопулос.

Компания "Филип Моррис" инвестировала около 6 млрд долларов в разработку альтернативных бездымных табачных технологий. В результате более 10 лет научных исследований, были разработаны технологии нагревания табака. Потенциально данная технология менее опасна для здоровья, т.к. из-за отсутствия процесса горения в организм человека попадает значительно меньшее количество вредных смол и опасных химических соединений.

"Мы постепенно уходим от традиционных сигарет в более технологичную альтернативную продукцию. И если правительство, основные регуляторные органы будут способствовать этому – мы сможем гораздо быстрее построить "будущее без сигарет", – заявил исполнительный директор "Филип Моррис Интернешнл" Андре Каланцопулос.

Напомним, в 2016 г. на конференции в Индии Всемирная организация здравоохранения презентовала отчет, в котором упоминались электронные сигареты и системы нагревания табака. По данным этого отчета, ВОЗ признает что альтернативная табачная продукция потенциально может нести меньше вреда здоровью курильщикам, чем обычные сигареты. В то же время, в ВОЗ заявляют, что есть необходимость дальнейших более детальных исследований влияния данной продукции на здоровье человека.

Согласно результатам глобального социологического исследования, проведенного компанией Povaddo в апреле-мае 2019 г. в 13 странах, 68% курильщиков готовы перейти с традиционных сигарет на альтернативную табачную продукцию. В то же время, лишь 55% опрошенных заявили, что владеют достаточным объемом информации, для принятия взвешенного решения по данному вопросу.

По результатам данного исследования компания "Филип Моррис Интернешнл" заявила о старте глобальной инициативы #Unsmokeyourworld – с целью ускорить исторические изменения в сфере общественного здоровья.

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