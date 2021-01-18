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понедельник, 18 января 2021 10:42

Фиксированная цена на газ: кто будет платить меньше

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Фиксированная цена на газ: кто будет платить меньше
Стоимость кубометра с 1 февраля для всех составит 6,99 грн. Фото: pexels.com

С 1 февраля для украинцев планируют установить фиксированную цену на газ. Стоимость кубометра с 1 февраля для всех составит 6,99 грн.

Суммы в платежках за топливо для некоторых украинцев должны снизиться минимум на треть, пишет Оbozrevatel.

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Такая цена на рынке уже была в некоторых поставщиков. Теперь самый низкий тариф на рынке сделают обязательным для всех. Однако, единая цена будет временной.

Правительство также должно пересмотреть тариф на распределение газа - его ограничат максимум до 1,79 за куб.

Обеспокоенность заявлениями о регулировании государством газового рынка уже выразил Международный валютный фонд. Там обеспокоены возможностью возвращения в Украине государственного тарифного регулирования.

Кабмин заявил МВФ, государственного регулирования цен на рынке газа не будет. Ограничение на уровне 6,99 грн не означает отказ правительства от рынка газа.

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