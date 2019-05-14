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вторник, 14 мая 2019 12:39

Ferrexpo закончила квартал на позиции лидера по экспорту окатышей

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Ferrexpo закончила квартал на позиции лидера по экспорту окатышей
Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатыше. Фото: capital.ua

Компания Феррэкспо по результатам первого квартала 2019-го традиционно стала лидером по экспорту железорудных окатышей среди предприятий стран бывшего СССР. Такие данные обнародовало ГП "Укрпромвнешэкспертиза".

Согласно отчетам ГП "Укрпромвнешэкспертиза", за январь-март 2019-го Феррэкспо отправила на экспорт 2630,0 тыс. тонн железорудных окатышей (Полтавский ГОК (Украина), входящий в Группу Феррэкспо, отправил 2260,1 тыс. тонн железорудных окатышей, Еристовский ГОК (Украина), входящий в Группу Феррэкспо, - 369,9 тыс. тонн). Экспорт осуществлялся в страны Европы, Японию, Южную Корею, Тайвань, Китай, а также США и другие страны.

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Группа Металлоинвест экспортировала 1410,7 тыс. тонн железорудных окатышей (Михайловский ГОК (РФ), входящий в Группу Металлоинвест, - 1176,7 тыс. тонн, Лебединский ГОК (РФ), входящий в Группу Металлоинвест, - 234,0 тыс. тонн). Группа Метинвест экспортировала 1223,0 тыс. тонн железорудных окатышей (Северный ГОК (Украина), входящий в Группу Метинвест, - 640,1 тыс. тонн, (Центральный ГОК (Украина), входящий в Группу Метинвест, - 582,9 тыс. тонн. Группа Северсталь, в частности Карельский окатыш (РФ), отправила на экспорт 784,4 тыс. тонн железорудных окатышей. Группа Евраз, в частности Качканарский ГОК (Россия), экспортировала 111,2 тыс. тонн железорудных окатышей.

За этот же период Полтавский ГОК (Украина) произвел 2538,7 тыс. тонн железорудных окатышей. Производство Михайловского ГОКа (РФ) составило 3613,6 тыс. тонн железорудных окатышей, Карельского окатыша (РФ) - 2803,8 тыс. тонн, Северного ГОКа (Украина) - 2296,3 тыс. тонн, Стойленского ГОКа (РФ) - 1729,3 тыс. тонн.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского ГОК и 100% акций Еристовского ГОК. В 2018 г. компания произвела 10,6 миллиона тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Японии, Тайваня, Южной Кореи и Китая. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.

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