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среда, 16 октября 2019 12:13

Ferrexpo инвестирует в солнечную электростанцию

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Ferrexpo инвестирует в солнечную электростанцию
Компания Ferrexpo взяла на себя все финансирование проекта по установке солнечных батарей

Компания Ferrexpo инвестирует в проект по установке солнечных батарей и получению солнечной энергии. Мощность комплекса составляет 5 МВт.

Компания взяла на себя все финансирование проекта, без использования государственных программ компенсаций, субсидий, дотаций и "зеленого тарифа".

Ferrexpo сознательно отказывается от использования дотаций, следуя в этом вопросе лучшим мировым практикам. В США, ЕС, Австралии, Японии и Китае возобновляемая энергия производится в конкурентных условиях с другими источниками энергии. Производимые объемы будут использоваться как для собственных нужд предприятий, так и для поставок третьим лицам.

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Солнечные панели будут установлены на отвалах карьеров, чтобы найти рациональное применение этим площадям.

"Реализация проекта даст возможность обеспечить электроэнергией часть производственного процесса, создать рабочие места, уменьшить выбросы СО2, тем самым делая наше производство еще более чистым, зеленым и заботящимся об окружающей среде. Более того, себестоимость такой электроэнергии уже сегодня значительно ниже, чем та, которую Ferrexpo покупает на энергорынке", - отметили в компании. После реализации пилотного проекта Ferrexpo планирует перейти к полномасштабной замене закупки электроэнергии из энергорынка на производство возобновляемой энергии солнца.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2018 году компания произвела 10,6 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.

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16
октября

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