Фермеры вынуждены уничтожать мелитопольскую черешню

Фермеры обрезают спелые черешни на землю. Фото: facebook.com/antihovod

Фермеры из Запорожской области жалуются, что им приходится срезать спелые черешни на землю, чтобы освободить деревья. Дескать, в этом году при высоком урожае спроса нет.

Об этом в Facebook написал председатель Запорожской областной организации ОО "Аграрный союз Украины" Анатолий Тиховод.

По его словам, в этом году фермерское предприятие вынуждено уничтожить урожай мелитопольской черешни.

"Полезная ягода черешня никому не нужна. Никто даже не торгуется. Дело не в цене даже. Рынки перенасыщены, покупательная способность граждан Украины низкая, переработка работает на концентратах", - пишет Тиховод.

В каком именно хозяйстве сложилась такая ситуация с урожаем, не отмечает. Вероятно, речь идет об ООО "Агрофирма Ольвия", директором которой он указан.

"Деревья надо освобождать от урожая, чтобы в следующем году рассчитывать на урожай, который тоже может оказаться никому не нужен", - объяснил он причины обрезки ягод.

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В комментариях к сообщению пользователи соцсетей со всей Украины возмущенно пишут, что при цене ягоды на рынке 50-90 грн за кг такие действия фермеров выглядят нелогично. Мол, стоит снизить цену до 20, а то и 10 грн. А то и пригласить людей к себе - самым собрать урожай. Некоторые предлагают собрать черешню и отвезти ее в ближайшие детдома.

Однако Тиховод отмечает, что для передачи продуктов в государственные учреждения нужно оформлять много бумаг. А цену на рынке формируют не фермеры, а коммерсанты.

"Покажите на рынке хоть одного фермера? Если бы фермеры имели доступ к торговым сетям, то цены для конечных потребителей были бы вдвое меньше!" - эмоционально написал директор агропредприятия.

В Украине площади под садами черешни составляют 10 тыс. га. В то же время 96% объемов производства приходится на хозяйства населения. В прошлом году удалось собрать 63,6 тыс. т черешни. Это на 7% меньше, чем было 2019 года. 2020-го Украина продала за границу 0,7 тыс. т черешни. Это в четыре раза меньше 2019 года. Импортировала 1,1 тыс. т, или в пять раз больше 2019 года. Преимущественно украинскую черешню покупали Беларусь, Польша. Украина же ввозила ягоды из Греции, Молдовы.