Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника

Фото: Фото николая Стецькив

Николай Стецькив из Львова четыре года назад начал заниматься выращиванием клубники. Он, как участник АТО, получил участок в 10 соток. Такие же участка взял у других участников в аренду и засадил поля клубникой.

"Никогда не занимался выращиванием клубники и не знал, как это делается. Информацию по этому делу смотрел в интернете. В центре занятости на бизнес получил 28 тысяч гривен. Но вложить все деньги не удалось. В семье пятеро детей, поэтому 16 тысяч потратил на раздачу долгов, а на 12 тысяч купил почти 2 тысячи саженцев. Но оказалось, что на весну выжило только 800 саженцев. Остальные погибли из-за отсутствия полива и болезни", - объясняет Николай.

За все годы-за незнания нюансов по выращиванию потерял 100 тысяч гривен. Теперь занимается только расширением бизнеса и организует сбыт продукции. Как директор, назначил себе зарплату.

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"На работу начали нанимать местных жителей. За час получают 45 гривен. На ферме много ручного труда: сапание, собирание ягоды, общение листьев. Больше всего зарабатывают в сезон сбора клубники, бывает и 500 гривен в день", - говорит Николай.

Фермер посчитал, сколько должна стоить украинская ягода.

"Когда-то был на форуме, один успешный бизнесмен сказал, что клубника не может стоить меньше доллара за килограмм, но чтобы предприятие было рентабельным, надо ставить 1,5 доллара.", - объясняет.

Клиентов ищет в соцсети. Больше всего заказчиков через "Фейсбук". В прошлом году начал услугу - "Собери сам". Поощрял людей из города ехать выбирать клубнику, бытовыи на природе.

"Приезжали преимущественно из Львова, Закарпатья. Больше всего набрала семья из Славянска. За раз нарвали 90 килограммов ягод. Семья прочитала мою историю и захотела помочь. Также делаю доставку ягоды на дом, но заказать надо от 5 килограммов. В прошлом году цена на ягоду была 50 гривен. В этом году тоже планирую такую установить", - говорит бизнесмен.

На оптовых базарах килограмм клубники стоит 35-45 грн. С начала мая цены снизились втрое. Стоимость зависит от погоды. Однажды ягода может подорожать в полтора раза, на следующий — резко подешеветь.