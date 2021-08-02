"Фармак" запустил строительство инновационного центра в Киеве

Компания "Фармак" настроена расширить возможности своего Research and Development комплекса

Фармацевтическая компания АО "Фармак" (Киев) инвестирует EUR30 млн в строительство инновационного исследовательского R&D-центра (от англ. Research and Development - ред.).

R&D в фармацевтике - это научно-исследовательские комплексы для разработки и испытания новых современных лекарственных средств.

Как сообщается в пресс-релизе компании, открытие центра планируется в 2023 году.

Для чего нужен новый комплекс?

По словам исполнительного директора компании Владимира Костюка, решение о строительстве было принято еще несколько лет назад. Поскольку компания расширяет географию присутствия, портфель лекарственных препаратов, ресурсов существующего R&D попросту не хватает. На сегодняшний день продукция компании представлена более чем в 30 странах, включая ЕС, Центральную и Южную Америку, СНГ, Ближний Восток и Азию.

В новом центре будут сосредоточены аналитические лаборатории с около сотни жидкостных и газовых хроматографов и ряда ультрасовременных приборов, предназначенных для разработки и тестирования лекарственных средств. А также технологическая лаборатория со сложным оборудованием для разработки готовых лекарственных препаратов с различными способами их доставки в организм человека и внедрения протоколов персонализированной медицины XXI века.

Помимо этого, в комплексе будут автоматизированы процессы: от получения сырья, материалов и стандартных образцов АФИ (прим. активные фармацевтические ингредиенты), примесей, до сбора и хранения результатов аналитического контроля на всех этапах фармацевтической разработки.

В новом R&D центре планируется продолжить работу в трех основных направлениях: готовые лекарственные формы, собственные активные фармацевтические ингредиенты (АФИ), а также инновационное направление, в котором "Фармак" работает с 2015 года –биотехнологические АФИ. Все процессы будут оцифрованы и соответствовать современным регуляторным требованиям.

Новые возможности для молодых ученых

Компания "Фармак" настроена расширить возможности своего Research and Development комплекса

На базе нового комплекса оборудуют специальную локацию, где талантливые молодые специалисты (прим. не сотрудники компании) смогут заниматься научной деятельностью и создавать прототипы лекарств. Аналоги таких заведений распространены за границей, и "Фармак" хочет подобный опыт внедрить в Украине.

По плану в здании будет прозрачный центральный коридор, из которого вы сможете наблюдать за лабораторными исследованиями вживую. Так что посетители смогут стать на шаг ближе к миру разработок, пусть даже и в роли наблюдателя.

Возможно, именно этому комплексу "Фармака" суждено стать фармацевтическим центром, который покорит не только рынки Украины, но и всего мира. Хотя, судя по росту экспорта компании, они уже близки к этой цели.

Стоит добавить, что предприятие ежегодно вкладывает в развитие не менее 90% прибыли, только за последние 10 лет в научные исследования и разработки было инвестировано 100 миллионов долларов. Новый центр обойдется "Фармак" в более 30 миллионов евро и будет открыт в 2023 году.