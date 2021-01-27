Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси

Импорт электроэнергии из Беларуси де-юре не станет препятствием для объединения с европейской энергосистемой. Фото: unsplash

О синхронизации энергосистемы Украины с европейской энергосетью или ENTSO-E говорят как минимум последние 5 лет. Это связано со стремлением Украины к евроинтеграции. Присоединение к энергосистеме ЕС планируют в 2023 году. С политического аспекта, это означает неотвратимость евроинтеграционного курса в секторе экономики, уменьшение коррупционных рисков и влияния РФ на нашу энергетическую отрасль, рассказал Gazeta.ua эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский.

"Если говорить о технической части, после синхронизации увеличится запас прочности энергосистемы Украины. По расчетам Центра Разумкова, сегодня при мгновенном нагрузке или разгрузке энергосистемы величиной в 1 ГВт, частота 50 Гц, необходимая для работы оборудования, не может быстро восстановиться. В случае синхронизации предел дисбаланса увеличится минимум втрое. То есть чтобы вывести из строя энергосистему, мгновенное увеличение или уменьшение потребления должно составлять 3-4 ГВт", - объясняет эксперт.

Максим Белявский убежден, что синхронизация с европейской энергосетью позволит сформировать рыночные условия для украинской электроэнергии, увеличить ее экспорт и оперативно покрывать потребности украинского рынка электроэнергией из стран ЕС. То есть автоматически будет происходить диверсификация - поставка ресурса из нескольких источников.

Украина имеет профицит генерирующих мощностей и достаточную базу установленных мощностей ядерных энергоблоков АЭС. Но с 1 января 2021 года было восстановлено импорт электроэнергии из Беларуси. Эксперт называет это политическим жестом против стран ЄС.

"Энергосистема Беларуси управляется из диспетчерского центра, котрый локально находится в России. То есть, открыв импорт электроэнергии из Беларуси, Украина фактически импортирует российскую электроэнергию. На строительство белорусской АЭС, что осуществляет поставки электроэнергии в Украине, были выделены средства РФ. Следовательно, до момента полного погашения кредитного портфеля, можно считать, что уплаченные Украиной средства идут на покрытие кредита Беларуси перед РФ", - говорит Максим Белявский.

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Он уверяет, что импорт электроэнергии из Беларуси де-юре не станет препятствием для объединения с европейской энергосистемой.

"Однако, кроме юридических положений, эта ситуация может повлиять на процесс переговоров на уровне технических руководителей операторов энергосистем стран ЕС, ассоциации ENTSO-E и НЭК" Укрэнерго ". Сам факт может повлиять в политической плоскости и уменьшить уровень конструктивности переговоров даже на самом низком уровне", - убежден эксперт.

По его словам, во время объединения с европейской энергосистемой Украина может столкнуться с трудностями недостаточности балансирующих мощностей в связи со стремительным ростом сектора альтернативной энергетики. По его мнению, уже сегодня нужно работать над развертыванием инфраструктуры систем накопления электроэнергии и быстрых маневренных мощностей, таких как газопоршневые блоки.

Максим Белявский говорит, что спрогнозировать цену на электроэнергию в случае объединения с энергосистемой ЕС очень сложно.

"До конца никто не понимает, каким в 2023 году будет энергобаланс как стран ЕС, так и Украины. Единственное, что могу сказать, цена на электроэнергию для промышленности и бытовых потребителей в условиях синхронизации будет справедливой и рыночной", - объяснил эксперт.

В Министерстве энергетики заявили, что Украине нужно срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Беларусью и РФ. Вместо нее присоединиться к европейской системе. Это в интересах нашей энергетической безопасности.