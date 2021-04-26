Европе нужны рабочие руки: когда украинцы массово поедут за границу

Работы нет у около 1,6 млн украинцев. Фото: Елена ЛУценко

Количество трудовых мигрантов из Украины в Польше и других странах Восточной Европы увеличится через две недели.

"Многие украинцы потеряли работу и хотят поехать на заработки за границу. Уже в мае количество трудовых мигрантов из Украины значительно возрастет как в Польше, так и в других странах Восточной Европы", — сказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в интервью УНН.

Сейчас в Польше действует локдаун, но украинцев на работу пропускают.

"В нормальных условиях количество украинских трудовых мигрантов за рубежом растет весной, потом снижается летом. Затем снова растет в начале осени, а на зиму происходит большой спад. Когда добавился коронавирус, то на эту сезонность начали накладываться ограничения, которые вводят другие страны касательно возможности заехать на свою территорию ", — сказал Воскобойник.

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Страны Европы не имеют проблем с нехваткой украинских рабочих.

"Им нужны рабочие руки. Для украинцев работы в Европе все еще хватает. Потому что количество наших трудовых мигрантов, которых три - пять миллионов по отношению к населению ЕС, мало для того, чтобы существенно влиять на количество рабочих мест. Если в Европе начнется экономический кризис и значительно сократятся рабочие места, тогда и украинцам там будет тяжело. Но пока работы хватает. Разве что европейские зарплаты сейчас не растут, как это было последние 10 лет", — отметил Воскобойник.

Работы не имеют около 1,6 млн украинцев. Люди едут на заработки за границу, несмотря на карантин и сложности, возникающие при пересечении границы.