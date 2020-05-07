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четверг, 07 мая 2020 15:29

Европе грозит глобальное экономическое падение: прогнозы

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Европе грозит глобальное экономическое падение: прогнозы
Экономики стран ЕС могут начать постепенно восстанавливаться во второй половине 2020-го. Фото: pixabay.com

2020-го экономика Европы сократится на 7,4%. В то же время после глобального финансового кризиса 2009-го падение было на уровне 4,5%.

Ранее экономике ЕС прогнозировали рост на уровне 1,2%, пишет New York Times.

В том же Китае, где в последние недели не наблюдается вспышек Covid-19, заработали глобальные цепи поставок. Но покупателей до сих пор мало. Евросоюз с 440 млн граждан остается крупнейшим торговым партнером США. Китай - на втором месте. Кроме того, ЕС - крупнейший инвестор в Африке и других развивающихся регионах. Медленный экономический рост или слабое восстановление экономики после коронакризиса негативно повлияет не только на европейцев, а на весь мир.

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"Экономики стран ЕС могут начать постепенно восстанавливаться во второй половине 2020-го. Но к концу 2021 года страны Евросоюза будут в худшем состоянии, чем они были за 2 месяца до начала пандемии коронавируса", - говорит еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони.

Особенно медленно будет восстанавливаться экономика Италии.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убеждена, что бюджету ЕС нужны масштабные инвестиции. По ее словами, нужен "план Маршалла" для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем.

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07
мая

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