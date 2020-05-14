Европарламент поддержал выделение для Украины €1,2 млрд

Европарламент одобрил выделение помощи Украине в размере €1,2 млрд для борьбы с коронавирусом. Фото: forbes.net.ua

Европарламент одобрил выделение помощи Украине в размере €1,2 млрд для борьбы с коронавирусом. За проголосовали 602 депутата из 689. Против - 80.

Решение вступит в силу в пятницу, 15 мая, если его одобрит Европейский совет, пишет tk.media.

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Всего ЕС выделил 3 млрд евро помощи для десяти стран, которые являются партнерами или претендуют на присоединение к сообществу, включая Украину.

Другим странам выделили гораздо меньшие суммы. Албания - 180 млн, Босния и Герцеговина - 250 млн, Грузия - 150 млн, Иордания - 200 млн, Косово - 100 млн, Молдова - 100 млн, Черногория - 60 млн, Северная Македония - 160 млн, Тунис - 600 млн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, на что тратят 65 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом. Эти деньги месяц назад предусмотрели в бюджете чрезвычайной ситуации.