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суббота, 29 июня 2019 03:13

Европа и страны Южной Америки создали совместную зону свободной торговли

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Европа и страны Южной Америки создали совместную зону свободной торговли
Европа создала с Меркосур Зону свободной торговли. Фото: Радио Свобода

Евросоюз и блок МЕРКОСУР, который объединяет ряд стран Южной Америки, заключили соглашение о создании зоны свободной торговли.

"Евросоюз и блок южноамериканских государств МЕРКОСУР заключили соглашение о зоне свободной торговли после многолетних переговоров", - заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает DPA.

Это соглашение обеспечит создание общего рынка, который охватит около 800 миллионов человек на двух континентах.

МЕРКОСУР объединяет Аргентину, Бразилию, Парагвай, Уругвай и Венесуэлу (членство последней приостановлено в 2017 году).

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Переговоры о зоне свободной торговли в целом продолжались почти два десятилетия. Основным проблемным пунктом был экспорт сельскохозяйственной продукции в страны ЕС.

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