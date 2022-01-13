Евро стремительно подорожал

Евро прибавил в цене 30 коп. за день.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на пятницу, 14 января, на уровне 27,74 грн/долл.

В четверг гривна ослабла на 3 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на пятницу установлен на уровне 31,78 грн/евро, то есть гривна подешевела на 30 коп. к предыдущему показателю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подсчитали, на сколько окрепла гривна к доллару за год

На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в среду котировки гривны к доллару установились на уровне 27,85-27,87, к евро - на уровне 31,96-31,98, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс до гривні НБУ середній курс в банках купівля / продаж чорний ринок купівля / продаж фунт стерлингов 37,7844 37,20 / 38,08 37,20 / 37,70 злотый 6,9412 6,76 / 7,00 6,81 / 6,95 10 российских рублей 3,7182 3,55 / 3,75 3,63 / 3,70 швейцарский франк 30,0236 29,08 / 30,55 29,80 / 30,15

На 13 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,71 грн/долл., евро – 31,48 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.