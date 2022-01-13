Евро стремительно подорожал

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на пятницу, 14 января, на уровне 27,74 грн/долл.
В четверг гривна ослабла на 3 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на пятницу установлен на уровне 31,78 грн/евро, то есть гривна подешевела на 30 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в среду котировки гривны к доллару установились на уровне 27,85-27,87, к евро - на уровне 31,96-31,98, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс до гривні
|НБУ
|
середній курс в банках
купівля / продаж
|
чорний ринок
купівля / продаж
|фунт стерлингов
|37,7844
|37,20 / 38,08
|37,20 / 37,70
|злотый
|6,9412
|6,76 / 7,00
|6,81 / 6,95
|10 российских рублей
|3,7182
|3,55 / 3,75
|3,63 / 3,70
|швейцарский франк
|30,0236
|29,08 / 30,55
|29,80 / 30,15
На 13 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,71 грн/долл., евро – 31,48 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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