Євро росте, долар топчеться на місці: що впливає на курс валют

Гривна должна была сильнее по отношению к доллару. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 26 февраля установил курс доллара на уровне 27,93 грн. Это на 2 коп дешевле, чем вчера. Зато евро подорожал на 22 коп, стоит 34,15 грн.

"Подорожание евро объясняется существенным ростом евро относительно доллара. Это транслировалось в рост по отношению к гривне тоже. Евро подорожал относительно американской валюты из-за ситуации на глобальных финансовых рынках ", - пояснил Gazeta.ua инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Вчера курс евро/доллар вырос до максимума за месяц в 1,2175 доллара за евро. В дальнейшем на курс евро к гривне будет влиять как его стоимость по отношению к доллару, так и укрепления или ослабления гривни к доллару США, который у нас традиционно является" эталонной "иностранной валютой", - добавил эксперт, представитель Кредобанка Виктор Гальчинский.

Вообще прогнозировать курс евро в Украине невозможно, говорят эксперты.

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"Самый важный в мире курс валют - это доллар к евро. Объемы торговли доллар-евро в мире очень огромные - сотни миллиардов, триллионы долларов. Курс гривна - доллар умножается на этот коэффициент и мы получаем курс гривны к евро. В зависимости от того, США или ЕС - выпустит более своей валюты, какие показатели учетной ставки установят, какова общая макроэкономическая ситуация в них, таким и будет курс ", - отметил президент ИГ "Универ " Тарас Козак.

Он также добавил, что гривна по отношению к доллару должна укрепиться, поскольку весной всегда действует так называемая сезонность.

По мнению Сергея Фурсы, сейчас гривна должна была сильнее по отношению к доллару.

"Для гривны ситуация с одной стороны благоприятная, но с другой видим нервозность на мировых рынках, которая бьет по валютам развивающихся стран. Это создает лишние нервы украинскому бизнесу. Плюс проблемы с МВФ - это психологический фактор, но украинцы всегда очень чувствительны к таким вещам ", - отметил финансист.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-му. К этому преимущественно дешевел. Меньше стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.