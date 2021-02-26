Євро росте, долар топчеться на місці: що впливає на курс валют

 
Ексклюзивы
1/5
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 522
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 612
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1782
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 432
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1683
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2952
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 891
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2979
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 594
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1530
Фото
Все фото
8
5
7
6
8
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
&quot;Для нас сутки длится 30 часов &quot; - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
"Для нас сутки длится 30 часов " - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
Видео
Все видео
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Интервью
1/5
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 153
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 612
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1683
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2952
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 891
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 февраля 2021
Просмотров: 0
Леся
150 років від дня народження Лесі Українки спонукають нас не тільки думати про неї та разом із нею зараз, а й мати звичку робити це регулярно. Бо ...
пятница, 26 февраля 2021 17:05

Євро росте, долар топчеться на місці: що впливає на курс валют

  Комментировать
Євро росте, долар топчеться на місці: що впливає на курс валют
Гривна должна была сильнее по отношению к доллару. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 26 февраля установил курс доллара на уровне 27,93 грн. Это на 2 коп дешевле, чем вчера. Зато евро подорожал на 22 коп, стоит 34,15 грн.

"Подорожание евро объясняется существенным ростом евро относительно доллара. Это транслировалось в рост по отношению к гривне тоже. Евро подорожал относительно американской валюты из-за ситуации на глобальных финансовых рынках ", - пояснил Gazeta.ua инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Вчера курс евро/доллар вырос до максимума за месяц в 1,2175 доллара за евро. В дальнейшем на курс евро к гривне будет влиять как его стоимость по отношению к доллару, так и укрепления или ослабления гривни к доллару США, который у нас традиционно является" эталонной "иностранной валютой", - добавил эксперт, представитель Кредобанка Виктор Гальчинский.

Вообще прогнозировать курс евро в Украине невозможно, говорят эксперты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько будет стоить доллар - прогноз аналитика

"Самый важный в мире курс валют - это доллар к евро. Объемы торговли доллар-евро в мире очень огромные - сотни миллиардов, триллионы долларов. Курс гривна - доллар умножается на этот коэффициент и мы получаем курс гривны к евро. В зависимости от того, США или ЕС - выпустит более своей валюты, какие показатели учетной ставки установят, какова общая макроэкономическая ситуация в них, таким и будет курс ", - отметил президент ИГ "Универ " Тарас Козак.

Он также добавил, что гривна по отношению к доллару должна укрепиться, поскольку весной всегда действует так называемая сезонность.

По мнению Сергея Фурсы, сейчас гривна должна была сильнее по отношению к доллару.

"Для гривны ситуация с одной стороны благоприятная, но с другой видим нервозность на мировых рынках, которая бьет по валютам развивающихся стран. Это создает лишние нервы украинскому бизнесу. Плюс проблемы с МВФ - это психологический фактор, но украинцы всегда очень чувствительны к таким вещам ", - отметил финансист.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-му. К этому преимущественно дешевел. Меньше стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

Автор: Евгения Давыденко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Євро росте, долар топчеться на місці: що впливає на курс валют». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

Банк, где держала деньги королева, стал банкротом

Самое читаемое
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
26
 Просмотров: 24183
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
5
 Просмотров: 14112
В Москве от голода умерла писательница из Украины
В Москве от голода умерла писательница из Украины Просмотров: 10819
&quot;Сейчас нет смысла ехать в Германию&quot;
"Сейчас нет смысла ехать в Германию" Просмотров: 6417
Легендарная супермодель обнажилась для глянца
Легендарная супермодель обнажилась для глянца
11
 Просмотров: 5949
Экономика
Обнародовали список банков, которые будут выдавать ипотеку под 7%
Обнародовали список банков, которые будут выдавать ипотеку под 7% Просмотров: 90
Украинцы массово шлют деньги в Россию
Украинцы массово шлют деньги в Россию Просмотров: 1008
Таксисты списывают деньги с карточек украинцев за несуществующие поездки
Таксисты списывают деньги с карточек украинцев за несуществующие поездки Просмотров: 306
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
8
 Просмотров: 1719
Euromoney признал ICU лидером рынка капиталов в Украине
Euromoney признал ICU лидером рынка капиталов в Украине Просмотров: 36
Больше всего комментируют
3
Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"
2
С Россией договориться нельзя - Кравчук
2
Разумков прокомментировал судебный приговор в отношении Стерненко
2
Зеленский будет наказывать за невыполненные решения СНБО
1
Основатель "Буковеля" обскакивает "слугу" Вирастюка - опрос
Голосов: 26201
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть