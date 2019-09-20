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понедельник, 23 сентября 2019 07:10

Евро обвалился

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Евро обвалился
Евро подешевел на 30 коп. Фото: Подробности

Национальный банк Украины на 23 сентября установил курс доллара на уровне 24,43 грн. Это на 18 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 30 коп. Стоит 26,94 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,41 грн. Продают по 24,49 грн.

За евро предлагают 26,91 грн. Продают по 27,06 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.

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Дата
23
сентября

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